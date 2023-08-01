В ЛНР заявили об увеличении «мясных штурмов» ВСУ

Командование ВСУ увеличило количество так называемых «мясных штурмов» на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает военный эксперт, все чаще в авангарде контратакующих украинских сил идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном – уже более подготовленные боевики.

«Также подобную тактику и стратегию своих командиров подтверждают украинские военнопленные», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что российские военные при продвижении на данных направлениях захватили большое количество оружия и боеприпасов натовского образца.

«Все что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба», – заявил эксперт.

Накануне Минобороны России сообщило в сводке о ходе СВО, что российские военные продолжили наступление на Купянском направлении в районе Куземовки, заняв более выгодные позиции.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»