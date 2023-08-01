Зеленский написал Моравецкому, что Польша и Украина – это «щит Европы от моря до моря»

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на претензии польского премьер-министра Моравецкого во вторник, 1 августа, заявил, что «Польша вместе с Украиной стали щитом Европы от моря до моря».

Глава киевского режима в своем Twitter-аккаунте написал: «Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим русским врагом – превыше всего. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря».

Ранее во вторник польский премьер Моравецкий, реагируя на вызов посла своей страны в украинский МИД, в своем микроблоге в Twitter написал, что это «никогда не должно было состояться, учитывая поддержку, которую польская сторона оказала Украине. Таких ошибок не должно быть».

Киев, Иван Бабурин

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