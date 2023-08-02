Зеленский поставил задачу своим послам ежедневно по всему миру опровергать российские заявления

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции украинских послов в Ужгороде в среду, 2 августа, заявил, что дипломаты должны во всех странах мира ежедневно опровергать заявления России, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Задача послов в остальных странах мира – ежедневно опровергать российскую дезинформацию, что, якобы, перспектива членства Украины в НАТО была причиной и привела этой практикой к войне. Это очень важно – бороться против этой дезинформационной политики Российской Федерации. Опровергать ее».

Далее Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне может стать «историческим» для Украины.

«Мы должны начинать готовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит может стать историческим для Украины и всех наших союзников по НАТО, и это зависит от всех. Задачей послов в странах НАТО – работать для консолидации всех столиц Североатлантического союза вокруг приоритетов общей безопасности», – подчеркнул Зеленский.

Ужгород, Иван Бабурин

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