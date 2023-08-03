ВС РФ уничтожили более 900 украинских боевиков за сутки

Противник предпринимал попытки наступать на всех направлениях, но ВС РФ успешно отбили все атаки и уничтожили более 920 боевиков. Средства ПВО сбили 38 беспилотников, отправленных украинскими силами в Донбасс и Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.

«Южная» группировка войск отбила восемь атак противника на Донецком направлении и даже улучшила положение по переднему краю около Берестового, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики. Противник лишился до 380 боевиков, танка, пяти боевых бронемашин, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, противотанковой пушки «Рапира».

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» успешно отразила атаку ВСУ под Урожайным и ликвидировала до 175 украинских военных, танк, две бронемашины, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-30.

На Запорожском направлении ВСУ лишились до 45 человек, двух танков, самоходки «Акация», гаубицы Д-20.

Группировка ВС РФ «Запад» активно наступала на Купянском направлении и заняла более выгодные позиции около Ольшаны, Першотравневого Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики. Атака киевского режима под Новоселовским провалилась, уничтожены до 150 украинских военных, две бронемашины, самоходка Krab, гаубица Д-30.

Группировка войск «Центр» отбила две атаки противника на Краснолиманском направлении, ликвидировав до 30 боевиков, БМП и бронетранспортер. За сутки потери противника на всем направлении составили более 110 военных, три бронемашины, самоходка «Акация».

На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 30 украинских военных, гаубицу «Мста-Б». Около Мемрика в ДНР уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, уничтожили 38 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской областью.

Москва, Наталья Рязанова

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