Президент Украины Владимир Зеленский Россия в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 3 августа, заявил, что задачей украинских послов является, в том числе, сбивать российские беспилотные аппараты, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «В целом террористы уже запустили против Украины уже не менее 1961 «шахед» (российский БПЛА, – прим.ред) и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше, чтобы максимум сбивать. В частности, это задача для каждого нашего посла. Всех представителей, всех представительниц Украины. Все должны работать! Все!»

Киев, Иван Бабурин

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