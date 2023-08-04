Минобороны России назвало потери ВСУ с начала контрнаступления

За июнь и июль украинские войска потеряли более 43 тыс. военнослужащих, а также свыше 1,8 тыс. танков и бронемашин. Об этом сообщило Минобороны России.

«С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, «а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах».

За два месяца Украина потеряла на линии боевого соприкосновения также свыше 4,9 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронемашин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, отчитались в Минобороны.

Кроме того, по информации ведомства, российские военные уничтожили 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Москва, Наталья Петрова

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