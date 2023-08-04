Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу, 4 августа, выразил благодарность главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку за попытки терактов на территории России, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, главарь киевского режима говорит: «Был сегодня доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад государству-агрессору».

Киев, Иван Бабурин

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