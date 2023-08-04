В Киеве жалуются на острую нехватку систем ПВО

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в пятницу, 4 августа, заявил, что Киев защищен системами противовоздушной обороны (ПВО) лучше других городов, потому что для покрытия всей территории страны ПВО не хватает, – сообщает украинское телевидение.

В интервью в телепередаче «Факты» Игнат сказал: «Почему защищена столица? Потому что нельзя взять передовые системы ПВО и перекрыть ими все. Во-первых, их просто уничтожат, а во-вторых, у нас их очень мало. Линия фронта составляет 2,5 тысячи километров, если брать Беларусь, Приднестровье, границу с Россией, линию боевого столкновения и морское побережье. Перекрыть это невозможно. Поэтому защищают те направления, где больше всего бьют».

«Простой российский нарратив: Киев они защитили, себя прикрыли, используют Patriot, IRIS-Т. И этот российский нарратив появляется повсюду, чтобы посеять возмущение и протестные настроения в украинском обществе»,– добавил спикер Воздушных сил Украины.

Киев, Иван Бабурин

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