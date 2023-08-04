Варшава отдаст Харькову два состава подержанных вагонов для метро

Глава администрации Харькова Игорь Терехов по итогам встречи с вице-мэром Варшавы Михалом Ольшевским и руководителем Варшавского метрополитена Ежи Лейко в пятницу, 4 августа, заявил, что метрополитен польской столицы согласился передать Харькову два состава вагонов метро, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцсетях Терехов написал: «Не упускаю ни одной возможности договориться о помощи нашему городу. Мы начали работу в направлении передачи Харькову двух подвижных составов метро».

Украинские СМИ отмечают, что «Харьков стал вторым украинским городом, куда передаются б/у вагоны Варшавского метрополитена. В июне от Варшавы 18 вагонов метро получил Киев, к концу текущего года планируется поставка еще 42 вагонов. В Киевском метро варшавские вагоны используются в качестве «доноров» для ремонта подвижного состава».

Харьков, Иван Бабурин

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