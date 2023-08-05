Глава СБУ назвал атаку на российский танкер «законной спецоперацией»

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что атака на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе была «полностью законной спецоперацией» в территориальных водах Украины.

По его словам, Россия должна покинуть территорию Украины, если хочет прекратить подобные инциденты.

Украинские СМИ со ссылкой на источники уточнили, что российский танкер был атакован надводным дроном, который нес 450 килограмма тротила. По их данным, операция проводилась СБУ совместно с военно-морским флотом.

Ранее сегодня Росморречфлот подтвердил повреждение танкера «Сиг» с экипажем 11 человек на борту на южном подходе к Керченскому проливу. «в 23:20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», – говорится в сообщении.

«Пострадавших нет. Судно на плаву». – уточнил Росморречфлот.

Киев, Светлана Антонова

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