Российская армия активно продвигается вперед в Харьковской области

Продвижение российских войск на Купянском направлении за последние трое суток составило 11 км по фронту и более трех км в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Также сообщается, что за сутки ВС России отбили 12 контратак противника в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Купянска, Котляровки и Берестового Харьковской области.

Суточные потери украинской армии на Купянском направлении составили до 110 военнослужащих, артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Минобороны также сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Всего за сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на этих направлениях.

Самые большие потери украинские войска понесли на Южно-Донецком направлении, где было уничтожено более 225 военнослужащих, а также три танка, четыре бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30. В общей сложности противник за сутки лишился на данных направлениях порядка 505 военнослужащих и свыше 35 единиц техники – танков, бронемашин, артиллерийских орудий, автомобилей.

При этом в районе Новоселовки Запорожской области ВС РФ остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

В течение суток российская армия нанесла поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

В Сумской и Харьковской областях уничтожены три склада боеприпасов украинских военных. Также поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Ямполя Донецкой народной республики.

Силы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 14 украинских беспилотников летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»