Киев просит у Берлина дальнобойные ракеты «для ударов по мостам»

Официальный представитель командования Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат в понедельник, 7 августа, выразил надежду на поставки из Германии дальнобойных ракет Taurus для ударов «складам и мостам», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат «Ракеты такие нам очень нужны, и вы видите их результаты постоянно в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах и т.д. Это высокоточное дальнобойное оружие, которое без шансов для противника, которое делает то, что приближает нашу победу. Хотелось бы со Storm Shadow и SCALP видеть рядом еще и немецкую ракету. Сейчас дискуссия уже идет по поводу крылатой ракеты TAURUS. Какое будет принято решение немецким правительством, еще не знаем, но надеемся, оно будет в пользу Украины».

Киев, Иван Бабурин

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