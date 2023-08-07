российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 августа 2023, 18:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев просит у Берлина дальнобойные ракеты «для ударов по мостам»

Официальный представитель командования Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат в понедельник, 7 августа, выразил надежду на поставки из Германии дальнобойных ракет Taurus для ударов «складам и мостам», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Игнат «Ракеты такие нам очень нужны, и вы видите их результаты постоянно в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах и т.д. Это высокоточное дальнобойное оружие, которое без шансов для противника, которое делает то, что приближает нашу победу. Хотелось бы со Storm Shadow и SCALP видеть рядом еще и немецкую ракету. Сейчас дискуссия уже идет по поводу крылатой ракеты TAURUS. Какое будет принято решение немецким правительством, еще не знаем, но надеемся, оно будет в пользу Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,