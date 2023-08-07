Зеленский грозит оставить Россию без кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит доминировать в Черном море и атаковать украинские порты, то она останется без кораблей, – сообщает в понедельник, 7 августа, аргентинское издание La Nacion.

В интервью изданию глава киевского режима сказал: «Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, то до конца войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать».

«Россия не способна победить, поэтому пытается поставить Украину в безвыходную ситуацию, применяя оружие. Поэтому Украина обязательно ответит на любое нападение на наших зерновых брокеров. Мы хотим показать, что не россияне должны влиять на всех», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»