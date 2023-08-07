Украинский главком отчитался перед Пентагоном о «наступлении» и попросил боеприпасов

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в понедельник, 7 августа, сообщил, что по телефону доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марком Милли об «оборонных и наступательных действиях украинских сил» и попросил еще вооружений боеприпасов, – передают украинские СМИ.

На своей странице в соцсетях Залужный написал: «Об обороне. Она – стойка. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта. Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

«Также с генералом Милли обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и дальше оставаться на связи», – добавил главком ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»