Кулеба попросил у Блинкена дальнобойные ракеты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 августа, рассказал, что в телефонном разговоре попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить дальнобойные ракеты ATACMS для усиления возможностей Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «В нашем телефонном разговоре Энтони Блинкен и я обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки «Формулы мира» и решения по расширению экспорта зерна. Я поблагодарил США за всю предоставленную помощь и подчеркнул необходимость предоставления ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины».

Киев, Иван Бабурин

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