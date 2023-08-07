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Понедельник, 7 августа 2023, 22:04 мск

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Кулеба попросил у Блинкена дальнобойные ракеты

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 7 августа, рассказал, что в телефонном разговоре попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить дальнобойные ракеты ATACMS для усиления возможностей Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «В нашем телефонном разговоре Энтони Блинкен и я обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки «Формулы мира» и решения по расширению экспорта зерна. Я поблагодарил США за всю предоставленную помощь и подчеркнул необходимость предоставления ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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