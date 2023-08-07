российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 августа 2023, 00:20 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Немецкие дальнобойные ракеты нужны Киеву, чтобы бить «не по России, а по ее новым территориям»

Данилов, фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 7 августа, заявил, что немецкие ракеты Taurus Киеву нужны для того, что бы бить не по самой России, а по ее новым территориям,– сообщают украинские СМИ

Комментируя опасения Германии, что Киев будет бить её дальнобойными ракетами Taurus вглубь России, в ходе телемарафона Данилов сказал: «У нас есть, чем бить по территории России собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,