Немецкие дальнобойные ракеты нужны Киеву, чтобы бить «не по России, а по ее новым территориям»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 7 августа, заявил, что немецкие ракеты Taurus Киеву нужны для того, что бы бить не по самой России, а по ее новым территориям,– сообщают украинские СМИ

Комментируя опасения Германии, что Киев будет бить её дальнобойными ракетами Taurus вглубь России, в ходе телемарафона Данилов сказал: «У нас есть, чем бить по территории России собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением».

Киев, Иван Бабурин

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