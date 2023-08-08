Штурм идет с шести утра: ВСУ пытаются захватить поселок Урожайное в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» отразили несколько атак ВСУ в направлении поселка Урожайный в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Сегодня утром ВСУ возобновили штурм Урожайного, по наступающему противнику работает артиллерия, уточнил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский.

Чехов рассказал, что бойцы передовых подразделений группировки при поддержке артиллерии отбили несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного. Кроме того, российские артиллеристы разбили склад боеприпасов ВСУ севернее Владимировки и пункт дислокации противника в районе Угледара. Огнем гаубичной артиллерии севернее Никольского был уничтожен украинский минометный расчет, передает РИА «Новости». Летчики ВКС России поразили пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного, добавил Чехов. При помощи переносного ЗРК «Верба» сбит украинский беспилотник самолетного типа «Фурия».

В свою очередь, замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ не оставляют намерений взять под контроль Урожайное. «Только за вчерашний день было предпринято три попытки, которые были отбиты, сегодня история повторяется: с шести утра штурмовые группы пытаются зацепиться за северные окраины поселка», – написал комбат в своем телеграм-канале. Он добавил, что противник сменил тактику: украинские военные отказались от применения большого числа техники – «действуют в основном пехотой».

Ходоковский при этом отметил, что противник, скорее всего, разминировал российские заграждения в районе Урожайного. «Судя по всему, на подступах к Урожайному он чувствует себя вполне комфортно, что говорит о том, что с минными заграждениями он разобрался. Сейчас наша артиллерия наносит противнику огневое поражение, стараясь не дать ему закрепиться», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

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