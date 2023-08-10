Ударили авиация и артиллерия: российские военные выбили ВСУ из поселка Урожайное в ДНР

Российская армия выбила украинских военнослужащих из поселка Урожайное в Донецкой народной республике. Ранее штурмовикам ВСУ удалось закрепиться в северной части населенного пункта, однако по ним нанесли огонь авиация и артиллерия ВС РФ, после чего противник с потерями отступил из поселка. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, на какое-то время украинским военным, атакующим на бронетехнике, удалось занять позиции в северной части Урожайного. «В данном случае использовались сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад вооруженных формирований Украины», – уточнил Пушилин (цитата по ТАСС). Но после по противнику «были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация», – добавил он.

В результате, по словам Пушилина, украинские боевики понесли потери – «техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции».

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются захватить Урожайное, отправляя на штурм подразделения пехоты без поддержки бронетехники.

Руководитель ДНР также сообщил, что ВСУ продолжают попытки занять село Старомайорское западнее Урожайного, там идут бои.

Вместе с тем, российские военные ежедневно продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, не давая ВСУ закрепиться и создать укрепрайоны, добавил Пушилин.

По его словам, также есть постепенное продвижение в районе Авдеевки, российская армия планомерно берет под контроль населенный пункт.

Москва, Наталья Петрова

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