Российские войска за сутки отразили 24 атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, уничтожив до 415 украинских военнослужащих и 32 единицы техники, в том числе танк, БМП, броневики и гаубицы. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. Еще девять атак и контратак противника российские силы отбили на Купянском направлении, ведя активную оборону, отметили в ведомстве.

На Донецком направлении российские военные отбили 18 атак штурмовых групп пяти бригад ВСУ в районах Артемовска, Клещеевки и Зайцево Донецкой народной республики. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Северска в ДНР. Киевский режим потерял на этом направлении за сутки до 210 военнослужащих, а также один танк, четыре БМП, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

Российская армия также отразила по три атаки ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Так, ВС России сдержали наступление украинских штурмовиков в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное в ДНР и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского в ДНР и Приютного Запорожской области. Потери украинских сил составили до 125 военнослужащих, восемь боевых бронемашин и две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Новоегоровки, Житловки в ЛНР и Терны (ДНР). Противник потерял за сутки до 80 военнослужащих, две боевые бронмашины, два пикапа, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении российские военные нанесли упреждающие удары по подразделениям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области, ликвидировав до 110 украинских военнослужащих. Кроме того, противник потерял танк, пять броневиков, три автомобиля, самоходную пушку «Пион», орудие «Мста-Б», артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании и САУ Krab польского производства.

На Купянском направлении российские войска в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе села Ольшана Харьковской области. При этом ВС РФ ведением активной обороны отбили девять атак и контратак ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и Синьковки Харьковской области. Под удары авиации и артиллерии попали подразделения противника в районах Двуречной, Петропавловки, Крахмального и Купянска Харьковской области. В течение суток ВСУ лишились 110 военнослужащих, трех автомобилей и двух гаубиц Д-20.

На Херсонском направлении суточные потери украинских войск составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три гаубицы Д-20.

Всего в течение суток российская армия нанесла поражение 122 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 143 районах. В районе Красноармейска (ДНР) разгромлен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица». Также уничтожены три склада боеприпасов трех бригад ВСУ в районе города Запорожье и населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

Силами ПВО России перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбиты 17 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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