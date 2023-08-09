Россияне захватили четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ «Запад» захватила четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов противника на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий штурмовые группы овладели четырьмя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами, разгромили до роты пехоты в районе урочища Маньковка», – приводит его слова телеграм-канал Минобороны РФ.

ВСУ пытались атаковать в районе Синьковки и Маньковки, но потерпели поражение и лишились до взвода живой силы. Еще около взвода пехоты противник потерял при атаках в полосе обороны 1-й танковой армии под Новоселовским.

Российские войска уничтожили один БТР британского производства «Спартан», БМП, три миномета и гаубицу американского производства М777.

Москва, Наталья Рязанова

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