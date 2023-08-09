ВС РФ отбивают атаки и продолжают наступать на Купянском направлении

Российские войска продолжают наступать на Купянском направлении на широком фронте и смогли улучшить тактическое положение. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», – говорится в сообщении.

За сутки нанесено огневое поражение по живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, польская САУ Krab и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

По информации Минобороны, всего течение суток российская армия отразила 15 атак противника в зоне СВО. Так, шесть атак и контратак ВС РФ отбили на Купянском направлении, пять – на Донецком, три – на Запорожском, две – на Краснолиманском.

На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Общие потери украинских сил на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях за сутки составили до 670 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех танков, 14 бронемашин, двух САУ Krab, двух артиллерийских систем М777 производства США, двух орудий «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика», самоходной гаубицы «Акация», двух буксируемых гаубиц Д-20, гаубицы Д-30 и больше десятка автомобилей.

На Херсонском направлении, по данным ведомства, за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, орудие «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Всего в течение суток ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS. роме того, уничтожены 35 украинских беспилотников в районах Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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