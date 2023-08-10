ВС РФ уничтожили почти 700 украинских боевиков в зоне СВО за сутки

Российские войска успешно отбили 28 попыток ВСУ контратаковать в зоне СВО. В результате киевский режим лишился более 690 военных, бронетехники, двух пунктов управления войсками, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западнаяы» группировка улучшила положение по переднему краю и отбила семь контратак около Новоселовского Луганской Народной Республики, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 55 боевиков.

На Донецком направлении «Южная» группировка успешно отразила 17 атак ВСУ под Белогоровкой, Новомихайловкой и Артемовском в ДНР. ВСУ лишились более 290 человек убитыми и ранеными. Киевский режим пытался дважды атаковать на Южно-Донецком направлении, но «Восточная» группировка ВС РФ отразила обе атаки и ликвидировала более 130 украинских военных.

На Запорожском направлении российские войска уничтожили до 125 украинских боевиков во время контратаки на свои позиции около Успеновки Запорожской области. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила атаку противника в районе Тернов в ДНР, ликвидировав до 60 боевиков.

Около Дылеевки в ДНР разбит склад боеприпасов ВСУ, под Торским и Авдеевкой – два пункта управления.

Средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сбила 38 украинских беспилотников над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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