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Пятница, 11 августа 2023, 11:08 мск

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Командование ВСУ продолжает бросать свои силы на «мясные штурмы»

Украинские войска на Краснолиманском направлении продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. При этом он отметил, что украинские командование продолжает применять тактику «мясных штурмов».

«На данный момент действия противника направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, они перенаправляют основные усилия на другой», – написал он в своем телеграм-канале. По словам эксперта, ВСУ пытаются наступать в районе города Сватово. Наступательные действия отмечались как с севера-запада, так и юго-запада Сватово, уточнил он.

Кроме того, добавил Марочко, за несколько суток украинские войска в ходе «мясных штурмов» сел Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) потеряли около 100 человек убитыми.

Ранее эксперт сообщал, что командование ВСУ увеличило количество «мясных штурмов» на Купянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, все чаще в авангарде контратакующих украинских сил идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном – уже более подготовленные боевики.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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