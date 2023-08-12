ВС РФ уничтожили около 500 боевиков и 19 единиц бронетехники ВСУ за сутки

Штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ успешно наступали на Купянском направлении и отбили восемь попыток противника атаковать. По всем направлениям отражены 23 попытки контратаковать, уничтожены более 475 боевиков и 19 единиц бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. В ходе наступления и отражения атак ВСУ ликвидированы до 70 украинских военных, две боевые бронемашины. Бои шли около Новоселовского Луганской Народной Республики, Першотравневого, Синьковки, урочища Маньковка Харьковской области.

Киевский режим семь раз пытался атаковать позиции ВС РФ на Донецком направлении, но был отбит под Клещеевкой, Яковлевкой, Водяным, Красногоровкой и Невельским и лишился более 110 военных, двух танков, двух ББМ.

На Южно-Донецком направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ около Урожайного Донецкой Народной Республики. Противник лишился более 130 человек, танка, трех ББМ.

Российские позиции около Работино на Запорожском направлении трижды были атакованы, но противник был отброшен и понес потери в 40 военных, пять танков, две ББМ.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР и Серебрянского лесничества. Киевский режим лишился до 90 боевиков, двух ББМ. Еще 35 военных противник потерял за сутки на Херсонском направлении.

Около Орехова Запорожской области разбит передовой командный пункт ВСУ. Российские силы уничтожили склад с боеприпасами под Первомайским в ДНР, склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения противника около города Запорожье и Малой Токмачки.

Средства ПВО в течение суток уничтожили 29 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областями, над акваторией Черного моря.

Москва, Наталья Рязанова

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