Истребители ВКС России сбили в воздухе над Брусовкой Донецкой народной республики вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки также уничтожены 25 украинских беспилотников.

Средства ПВО в течение суток перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 25 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской областью, сообщили в Минобороны РФ.

На четырех направлениях отбиты атаки противника. На Купянском направлении бои шли около Новоселовского в ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области. На Донецком направлении киевский режим пытался атаковать под Белогоровкой, Веселым, Красногоровкой, западнее Клещеевки Донецкой народной республики.

На Краснолиманском направлении штурмовая группа ВСУ перешла в контрнаступление юго-восточнее Новоегоровки в ЛНР. На Запорожском направлении отбита атака противника юго-западнее Успеновки Запорожской области.

Российские силы за сутки уничтожили 545 боевиков. В том числе около 80 под Старомайорским и Урожайныим в ДНР на Южно-Донецком направлении и более 20 – на Херсонском направлении. ВСУ лишились шести танков, 19 боевых бронемашин, артиллерийской системы М777 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также ликвидированы гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и две – Д-20, две гаубицы «Мста-Б».

ВС РФ разбили передовой командный пункт ВСУ около Орехова в Запорожской области и пункт управления беспилотниками под Первомайским в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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