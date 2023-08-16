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Среда, 16 августа 2023, 10:07 мск

Новости Конфликт на Украине

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Ночная атака дронов: в Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры

В результате ночной атаки ударных беспилотников пострадала портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

В частности, по его словам, повреждены складские помещения и зернохранилища в одном из портов на Дунае. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы, никто не пострадал, отметил Кипер.

В ночь на среду, 16 августа, в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в портовых городах Измаиле и Рени Одесской области.

Одесса, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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