Удар ВС РФ по украинскому порту на Дунае повредил его инфраструктуру

Инфраструктура одного из украинских портов на Дунае получила повреждения ночью в понедельник в результате удара российских вооруженных сил, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, нанесены повреждения «определенным портовым мощностям», в том числе кранам, «тому, что обеспечивает работу порта». Кроме того, были повреждены ангар с зерновыми и резервуары для хранения других видов грузов, добавила она.

Гуменюк не уточнила, какой именно порт получил повреждения.

В понедельник украинские СМИ сообщали о мощных ночных взрывах в Измаиле – крупном порте на Дунае в Одесской области. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже оперкомандование «Юг» ВСУ сообщило об атаке российских беспилотников по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области.

Надо отметить, что ВС России наносят удары возмездия по объектам ВСУ в Одесской области после теракта на Крымском мосту, совершенном киевским режимом 17 июля. Тогда в результате атаки погибли два человека. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Двустороннее движение на участке планируется восстановить к осени.

Киев, Наталья Петрова

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