ВС РФ разбили на Днепре украинский десант

Группировка «Днепр» разбила украинский десант около острова Мелкий в Херсонской области. Потери противника составили до 20 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ Роман Кодрян.

Десантную группу ВСУ нашли с помощью беспилотников. Дальше в дело вступили гаубицы и ударные дроны.

«Выявлено скопление быстроходных легкомоторных плавсредств с десантом и боекомплектом на борту в южной части острова Мелкий. Нанесено огневое поражение, уничтожено четыре быстроходных плавсредства и до 20 военнослужащих ВСУ», – сказал Кодрян.

Заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВСУ уже пытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра. Группировка «Днепр» уничтожила обе лодки при попытке причалить.

Москва, Наталья Рязанова

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