ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

Киев пытался атаковать Крым с помощью беспилотника. Российская система ПВО уничтожила дрон до того, как он долетел до цели.

Дрон сбит около 11:00 часов.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении Минобороны России.

12 августа киевский режим трижды за день пытался атаковать Крымский полуостров. В Крымский мост пустили две управляемые ракеты С-200, переделанные в ударные. Оба снаряда сбиты. Киев позже признал причастность к ударам по Крыму.

Москва, Наталья Рязанова

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