российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 августа 2023, 12:14 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

Киев пытался атаковать Крым с помощью беспилотника. Российская система ПВО уничтожила дрон до того, как он долетел до цели.

Дрон сбит около 11:00 часов.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении Минобороны России.

12 августа киевский режим трижды за день пытался атаковать Крымский полуостров. В Крымский мост пустили две управляемые ракеты С-200, переделанные в ударные. Оба снаряда сбиты. Киев позже признал причастность к ударам по Крыму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Россия,