Российские штурмовые отряды продолжили наступление на Купянском направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, за сутки российские военнослужащие отразили 17 атак ВСУ на четырех направлениях, уничтожив порядка 560 украинских боевиков. Также ПВО России сбила в ДНР украинский штурмовик Су-25.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», – сообщили в ведомстве. В течение суток на этом направлении российские военные отбили 9 атак штурмовых групп четырех бригад ВСУ районах Новоселовского, Стельмаховки в ЛНР, Ольшана и Синьковки Харьковской области. В результате противник лишился до 85 военнослужащих, двух боевых бронемашин, четырех пикапов, а также СУА М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

Еще пять атак российская армия отразила на Донецком направлении (в районах Красногоровки и Невельского), две – на Запорожском (у Работино и Вербового) и одну – на Краснолиманском.

Суточные потери Украины на Донецком направлении составили до 250 военных, три БМП, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе города Торецк в ДНР разбит склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино в ЛНР, ликвидировав до 55 боевиков и уничтожив два броневика, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Запорожском направлении продолжили неудачные попытки наступать штурмовики 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах сел Работино и Вербовое. ВС РФ при поддержке армейской авиации и артиллерии отбили две украинские атаки, а также поразили два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Кирово Запорожской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Также российская армия нанесла поражение ВСУ на Южно-Донецком направлении, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. Против противника были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. За сутки украинские силы потеряли более 140 военнослужащих, два танка, три броневика, три автомобиля, а также САУ М109 «Paladin» производства США.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Всего за сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. В районе Первомайского Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. А под Парасковиевкой в ДНР разбит пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Силы ПВО в районе Новотроицкого в ДНР сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган» и уничтожено 26 украинских БПЛА в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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