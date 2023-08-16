В Верховной раде сказали, когда воевать пойдут все украинцы

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в среду, 16 августа, заявил, что в случае объявления четвертой волны мобилизации воевать пойдут все украинцы, – сообщает YouTube-канал Новини Live.

В интервью каналу Чернев сказал: «На Украине идет мобилизация, которая предусматривает четыре волны. Пока в необходимости призыва всех мужчин нет, но, если таковая возникнет, воевать пойдут все. Конечно, будет зависеть от того, сколько продлится эта война и сколько ресурсов будет задействовано со стороны России».

Киев, Иван Бабурин

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