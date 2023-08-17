Бросили на прорыв танки и броневики: российские войска отразили атаку ВСУ в Запорожье

Российская армия отбила атаку бронегруппы украинских войск с танками и бронемашинами на подступах к селу Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино», – рассказал Рогов (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, тяжелые бои продолжались несколько часов, в итоге ВСУ пришлось отступить из-за потерь. Сейчас по украинским силам работает авиация, уточнил он.

Также Рогов добавил, что тяжелые бои продолжаются на Времевском направлении – стыке Запорожской области и ДНР. Он заявил, что населенные пункты Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем противника, несмотря на заявления киевского режима.

Общественник также сообщил, что обстановка в районе запорожского села Пятихатки остается стабильной и контролируемой. По его словам, артиллерия пресекает попытки продвижения украинских войск.

Кроме того, Рогов заявил, что ВСУ готовятся ввести в бой на Ореховском направлении в Запорожье танки Challenger, переданные Киеву Великобританией. «Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на Ореховском направлении запорожской линии фронта», – сказал он.

Украина с 4 июня продолжает безуспешное контрнаступление в Запорожье и на ряде других направлений в зоне СВО. Но, несмотря на военную помощь со стороны стран Запада, украинские войска несут большие потери как в живой силе, так и в военной технике. По информации Минобороны РФ, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тыс. человек, а также 4,9 тысячи единиц различного вооружения, в том числе 1831 танк и другую бронетехнику, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Москва, Наталья Петрова

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