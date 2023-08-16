СМИ: ВСУ развернули в контрнаступлении последнее мощное подразделение

Вооруженные силы Украины задействовали в контрнаступлении свое самое мощное подразделение. Однако, когда бойцы устанут и вернутся для восстановления сил и ремонта техники, заменить их будет некому. Об этом пишет американский Forbes.

К боям в районе Роботино на юге Запорожской области присоединилась 82-я воздушно-десантная бригада численностью 2000 человек, оснащенная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger. По данным издания, 82-я бригада, как и 46-я, были одними из последних крупных подразделений, которые украинский генеральный штаб держал в резерве.

Развертывание этих формирований поможет Киеву «значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления» от Роботино до Мелитополя. «Но ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха, перезагрузки и ремонта, на их смену может не прийти ни одной столь же мощной свежей бригады. Контрнаступление может потерять импульс», – говорится в статье.

ВСУ ранее прощупывали российский гарнизон в Роботине и пытались обойти его с фланга. Теперь у них есть еще две хорошо вооруженные бригады для поддержки своих усилий. «Если ВС РФ смогут удержать свои позиции под натиском крупного, но временного усиления, то они могут в конечном итоге нанести ответный удар, как только бригады уйдут с линии фронта без замены», – заключил автор публикации.

Киев, Зоя Осколкова

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