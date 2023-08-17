Кулеба заявил о стремлении Украины освободить Африку от российского контроля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегией Киева в вопросе отношений с Африкой является ее освобождение от российского контроля и продвижение «украинско-африканского ренессанса», – сообщает агентство AFP.

В интервью французскому агентству глава украинской внешней политики сказал: «Украина начала систематические усилия по оживлению своих отношений с Африкой. Россия использует принуждение, подкуп и страх для сохранения своего влияния на этот континент. Упущено много лет, но мы будем продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения. Этот континент нуждается в систематической и долгосрочной работе».

«Мы не хотим быть Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российской хватки. Украина хотела бы построить отношения с Африкой уважительно и на принципах взаимной выгоды», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»