Российская армия уничтожила три вагона с боеприпасами для ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении и уничтожили три вагона с боеприпасами для украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС России Вадим Астафьев.

По его словам, также уничтожено десять единиц транспортных средств подвоза. В результате удара ВСУ понесли значительные потери в живой силе, подчеркнул Астафьев, передает РИА «Новости».

Кроме того, добавил он, российские РСЗО «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения сил и техники третьего мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны России сообщало об уничтожении воинского эшелона с боеприпасами для украинской армии на станции Межевая Днепропетровской области.

Москва, Наталья Петрова

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