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Четверг, 17 августа 2023, 17:16 мск

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Минобороны РФ показало кадры уничтожения эшелона с боеприпасами ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения воинского эшелона с боеприпасами для украинской армии. Как говорится в сообщении ведомства, атака на железнодорожный состав была осуществлена станции Межевая Днепропетровской области.

Как сообщалось ранее, в зоне СВО российские военные отразили более десяти атак противника, а также разгромили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Донецком и Купянском направлениях штурмовые отряды российской группировки войск перешли в наступление и улучшили положение. Всего за сутки было уничтожено порядка 890 боевиков и наемников. Противник также лишился трех танков, десяти броневиков, 22 автомобилей, двух БМП, орудий Д-20, Д-30, САУ «Акация», «Гвоздика», М109 «Paladin», четырех бронетранспортеров «Stryker», самоходного миномета «Тюльпан», артсистемы М777, двух гаубиц «Мста-Б» и почти два десятка беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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