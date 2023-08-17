ВС РФ уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ и разбомбили два пункта управления дронами

В зоне СВО российские военные отразили более десяти атак противника, а также уничтожили воинский эшелон с боеприпасами и разгромили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды российской группировки войск перешли в наступление и улучшили положение по переднему краю. «На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», – сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, российская армия улучшила свои позиции на Купянском направлении, где в течение суток было отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ.

На Краснолиманском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника и нанесено комплексное огневое поражение боевикам киевского режима.

«В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Также были поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

В общей сложности за сутки боев противник лишился 890 боевиков и наемников, трех танков, десяти броневиков, 22 автомобилей, двух БМП, орудий Д-20, Д-30, САУ «Акация», «Гвоздика», М109 «Paladin», четырех бронетранспортеров «Stryker», самоходного миномета «Тюльпан», артсистемы М777 и двух гаубиц «Мста-Б».

Средствами ПВО перехвачен один снаряд HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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