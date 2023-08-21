Армия России продвинулась на Авдеевском направлении – заняты три опорных пункта ВСУ

На Авдеевском направлении в ДНР российские военные в результате наступательных действий заняли три опорных пункта ВСУ. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населенного пункта Новокалиново», – заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель ДНР также отметил, что существенных изменений на Марьинском направлении нет.

По словам Пушилина, самой горячей точкой остается Южно-Донецкое направление, где ВСУ продолжают предпринимать попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном. Противник бросает на этот участок дополнительные резервы, не считаясь с потерями, рассказал врио главы ДНР.

«По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне, наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше», – пояснил Пушилин.

Ранее общалось, что ВС РФ уничтожили на Авдеевском направлении три вагона с боеприпасами для ВСУ, ударив ракетами по станции разгрузки Межевая.

Москва, Наталья Петрова

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