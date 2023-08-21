Система ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников в зоне СВО

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Старорайского Донецкой народной республики. За сутки уничтожено 36 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Также перехвачены три снаряда РСЗО «Ураган» и HIMARS. Киевский режим лишился четырех радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США и 15 боевых бронированных машин. Потери среди украинских военных за сутки составили 695 человек на всех направлениях.

При этом российские войска успешно отбили 14 атак противника, а на Купянском направлении в ходе активных боев улучшили положение по переднему краю. ВСУ четыре раза пытались наступать около Синьковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, но лишились до 160 человек и склада боеприпасов под Стельмаховкой.

На Запорожском направлении отбиты пять атак под Работино, уничтожены более 80 боевиков, склад боеприпасов ВСУ около Омельника.

На Донецком направлении противник трижды пытался атаковать в районе Красногоровки и Невельского в ДНР, но лишился до 225 боевиков убитыми и ранеными. Российские войска нанесли поражение ВСУ около Старомайорского и Урожайного в ДНР на Южно-Донецком направлении, ликвидировав до 110 украинских военных.

На Красно-Лиманском направлении бои шли в районе Червоной Дибровы в ЛНР. ВС РФ отбили две атаки и уничтожили до 75 украинских военных. На Херсонском направлении потери противника составили до 45 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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