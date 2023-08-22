ВС РФ уничтожили более 730 боевиков за сутки

Российские войска отразили 14 атак противника в зоне СВО и уничтожили более 730 украинских военных за сутки. Около Орехова в Запорожской области разбит командно-наблюдательный пункт ВСУ.

«Западная» группировка ВС РФ отразила пять атак на Купянском направлении и ликвидировала 65 украинских военных. Киевский режим лишился склада боеприпасов под Табаевкой в Харьковской области.

Противник четыре раза пытался атаковать на Запорожском направлении, но был отброшен и лишился более 125 боевиков.

На Донецком направлении «Южная» группировка российских войск трижды помешала штурмовым группам ВСУ прорваться около Новомихайловки и Авдеевки Донецкой Народной Республики. Киев лишился до 235 военных и еще 240 убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении. Там «Восточная» группировка ВС РФ разбила четыре скопления живой силы и техники ВСУ.

Группировка войск «Центр» отразила две атаки южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Потери противника составили свыше 50 боевиков.

На Херсонском направлении ликвидированы до 15 украинских военных. В районе Васильковки Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

«Средствами ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным МО РФ, с начала СВО российские военные уничтожили 462 военных самолета, 246 вертолетов, 5952 беспилотников. Ликвидирован 431 зенитный ракетный комплекс и 1144 боевые машины РСЗО, 11445 танков и других боевых бронированных машин.

Москва, Наталья Рязанова

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