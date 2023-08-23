ВС РФ отразили 13 атак за сутки и продолжают наступать на Купянском направлении

Российские войска отбили за сутки 13 атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив порядка 490 украинских боевиков, и улучшили свои позиции на Купянском направлении, продолжив наступательные действия. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении. При этом российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ около Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского в ЛНР. Суточные потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

Четыре атаки штурмовых групп ВСУ российские военные отразили в районе села Работино Запорожской области. Всего за сутки на Запорожском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, САУ Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-30, три гаубицы М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Украинская армия безуспешно пыталась наступать на Донецком направлении. В районах Невельского, Майорска и Курдюмовки в ДНР российские военные отбили три атаки штурмовых групп ВСУ. Украинские силы лишились до 180 военнослужащих, трех боевых бронемашин, трех автомобилей, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубиц Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожив до 60 украинских военнослужащих, два броневика, два пикапа и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах сел Старомайорское и Урожайное в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополь остановлены две украинских диверсионно-разведывательных группы. Украинские потери на этом направлении составили до 145 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также американская самоходная гаубица М109 Paladin.

Еще до 20 бойцов ВСУ киевский режим потерял на Херсонском направлении. Также уничтожены три автомобиля противника и самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего в течение суток российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районе города Запорожье разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. А около населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в ДНР поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Силы ПВО России перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили за сутки 18 украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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