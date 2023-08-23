ВСУ атаковали дронами Энергодар

Войска киевского режима атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Боевики ВСУ снова атаковали Энергодар. В 19:00 зафиксировано попадание дронов в автомобиль, расположенный в районе коммунального предприятия «Тепловодоканал (предприятие питает водой весь город)», – уточнил Рогов.

По его словам, на данный момент возникший пожар потушен, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Энергодар, Светлана Антонова

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