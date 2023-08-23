российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 августа 2023, 21:25 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали дронами Энергодар

Войска киевского режима атаковали дронами город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Боевики ВСУ снова атаковали Энергодар. В 19:00 зафиксировано попадание дронов в автомобиль, расположенный в районе коммунального предприятия «Тепловодоканал (предприятие питает водой весь город)», – уточнил Рогов.

По его словам, на данный момент возникший пожар потушен, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,