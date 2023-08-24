В ЛНР оценили потери украинской армии под Купянском

Потери украинских войск на Купянском направлении сопоставимы с потерями при битве за Артемовск (Бахмут). Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Благодаря умелым действиям ВС РФ, сосредоточенным ударам армейской авиации и артиллерии, других огневых средств, потери противника в Харьковской области впервые стали больше, чем на других направлениях», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, разрыв между потерями ВСУ в районе Артемовска, которые «были самыми большими на протяжении длительного времени», и потерями противника на Купянском направлении «имеет тенденцию к росту».

По последним данным Минобороны России, российская армия отразила шесть контратак ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, ВС РФ, применив корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь», поразили три пункта временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады в районе Петропавловки и Синьковки Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина. Потери противника составили около 90 военнослужащих и шесть БМП.

Накануне военное ведомство России сообщало, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»