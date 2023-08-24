Балицкий обозначил финальный рубеж в контрнаступлении ВСУ

Украинские войска проводят перегруппировку в районе села Работино Запорожской области, чтобы в очередной раз попытаться захватить населенный пункт. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его мнению, рубеж обороны Работино для ВСУ будет финальным в рамках контрнаступления.

Как отметил Балицкий, на Запорожском направлении украинская армия концентрирует основные усилия на восполнении потерь. ВСУ «проводят перегруппировку вблизи Работино, сосредотачиваются на попытках захвата населенного пункта», – написал он в Telegram.

«Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», – полагает врио губернатора. Он отметил, что все подразделения из боеспособных группировок ВСУ, включая группировку «Марун» из стратегического резерва, «уже практически уничтожены». Украинские силы «понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике», – уточнил Балицкий.

Ранее врио главы Запорожской области раскрыл детали разговора с президентом РФ Владимиром Путиным о перспективах специальной военной операции. По его словам, осенью можно ожидать «очень много интересного».

Мелитополь, Наталья Петрова

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