ВСУ не пройдут: в Запорожской области укрепили оборону по берегу Днепра

После обмеления Каховского водохранилища серьезна укреплена российская линия обороны по берегу Днепра в Запорожской области – массово ВСУ прорваться не смогут. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«У нас расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может», – заявил он в интервью РИА «Новости».

Балицкий добавил, что теоретически украинская диверсионно-разведывательная группа может просочиться, однако для этого существует беспилотное средство контроля.

«Камеры по посадкам у нас везде стоят, и патрули, и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал», – рассказал руководитель региона, отметив, что деятельность ДРГ в регионе сведена почти к нулю.

Балицкий допустил существование спящих ячеек, однако, по его словам, «той массовости, которая была буквально полгода назад, сегодня нет».

Накануне врио главы Запорожской области заявил, что рубеж обороны села Работино для украинский войск будет финальным в рамках контрнаступления. Он отметил, что все подразделения из боеспособных группировок ВСУ, включая группировку «Марун» из стратегического резерва, «уже практически уничтожены».

Москва, Наталья Петрова

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