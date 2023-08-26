Российские военные отбили 18 атак ВСУ за сутки и улучшили позиции на Купянском направлении

Российские войска на Купянском направлении смогли улучшить положение на передних позициях и отбили пять атак украинской армии за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Всего в течение суток российская армия отразила 18 атак в зоне спецоперации, суммарно уничтожив до 650 украинских боевиков.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки в ЛНР. Суточные потери противника на Купянском направлении составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

Еще три атаки российские военные отбили на Запорожском направлении, в районе села Работино, где в последние дни идут ожесточенные бои. Позиции российской армии атаковала 82-й десантно-штурмовая бригада из состава стратегического резерва ВСУ, но была отброшена. За сутки ВСУ лишились до 115 военнослужащих, семи боевых бронемашин, четырех автомобилей, артиллерийской системы М777 и буксируемой гаубицы М119 производства США, орудия FH-70 производства Великобритании, гаубицы Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Донецком направлении российские войска отбили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Миньковки, Клещеевки и Красногоровки в ДНР, уничтожив до 225 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе Нетайлово (ДНР) разбит полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении, по информации Минобороны, отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная Дибровка в ЛНР. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

Безуспешными оказались атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении, где 31-я бригада морской пехоты пыталась штурмовать российские позиции в районе села Старомайорское в ДНР. Обе атаки противника были отражены. Также в районе села Урожайное в ДНР российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На данном направлении ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины, три автомобиля, САУ М109 Paladin производства США и польскую Krab», а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

Всего в течение суток ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 139 районах. В районе населенного пункта Торское в ДНР разбит пункт управления 100-й бригады теробороны, а около города Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 37 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Москва, Наталья Петрова

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