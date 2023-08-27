Бомбят и жгут «Солнцепеками»: армия России разбила девять колонн ВСУ у Работино

Российские военные ночью в воскресенье поразили девять колонн ВСУ с техникой и личным составом у села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Прошлой ночью фиксировалось движение техники противника, 9 колонн с техникой и личным составом, которые сразу попадали под наш огонь», – написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, за ночь эти колонны «потеряли 8 бронированных машин, 4 танка, 4 пикапа и более 150 человек из числа ВСУ убитыми».

Балицкий отметил, что украинское командование бросает на убой все имеющиеся резервы, чтобы попытаться закрепиться на рубеже Работино – Вербовое.

Ранее врио главы Запорожской области сообщал, что штурмовики ВСУ смогли дойти до первого рубежа обороны в Работино, где были уничтожены. По его словам, в результате боевых действий Работино полностью разрушено и сейчас находится в серой зоне.

В свою очередь, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня сообщил, что в районе Работино идут «тяжелые ожесточенные бои сверхвысокой интенсивности». Российская армия работает по штурмовым подразделениям ВСУ фугасными авиабомбами. По украинским военным также наносятся удары из ТОС «Солнцепек». «Продолжаются артиллерийские дуэли», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

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