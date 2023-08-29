Ракетным ударом под Авдеевкой уничтожен эшелон с боеприпасами для ВСУ (ВИДЕО)

Российские военные разгромили на Донецком направлении воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram. В результате детонации вагонов со снарядами также уничтожены около 30 украинских военнослужащих и десять единиц техники.

По информации ведомства, разведка выявила, что на станцию для разгрузки и снабжения ВСУ прибыл эшелон с артиллерийскими боеприпасами.

«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – говорится в сообщении.

В результате ракетного удара были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ, уточнили в Минобороны.

Ведомство опубликовало видео с уничтожением эшелона с боеприпасами. На кадрах запечатлено попадание ракеты в середину состава, после чего друг за другом начинают взрываться вагоны со снарядами.

По информации военкоров, эшелон ВСУ был уничтожен на станции Дорожная Авдеевского направления.

Напомним, 17 августа эшелон с боеприпасами для украинской армии был поражен на станции Межевая в Днепропетровской области.

Москва, Наталья Петрова

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