Ракетным ударом под Авдеевкой уничтожен эшелон с боеприпасами для ВСУ (ВИДЕО)

Российские военные разгромили на Донецком направлении воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram. В результате детонации вагонов со снарядами также уничтожены около 30 украинских военнослужащих и десять единиц техники.
По информации ведомства, разведка выявила, что на станцию для разгрузки и снабжения ВСУ прибыл эшелон с артиллерийскими боеприпасами.
«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – говорится в сообщении.
В результате ракетного удара были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ, уточнили в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео с уничтожением эшелона с боеприпасами. На кадрах запечатлено попадание ракеты в середину состава, после чего друг за другом начинают взрываться вагоны со снарядами.
По информации военкоров, эшелон ВСУ был уничтожен на станции Дорожная Авдеевского направления.
Напомним, 17 августа эшелон с боеприпасами для украинской армии был поражен на станции Межевая в Днепропетровской области.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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