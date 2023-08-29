Суд признал неконституционными указы Зеленского о мобилизации

Суд в Полтавской области Украины признал законы и указы президента страны Владимира Зеленского о мобилизации не соответствующими украинской Конституции. На основании этого уклонисту вынесли оправдательный приговор.

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Уголовное дело об уклонении от мобилизации рассматривалось в Зинькивском районном суде 23 августа. Обвинение заявило, что неработающий житель Донецкой области дважды получил повестки, но на передовую так и не попал.

Суд установил, что указы о мобилизации не были оформлены по установленным нормам. Поэтому не обязательны к исполнению, а преследование граждан за отказ их исполнять – незаконно.

«Так называемые «Законы Украины» и указы президента, в том числе «О мобилизационной подготовке и мобилизации»», «О введении военного положения на Украине» являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по существу, не являются обязательными для исполнения народом», – говорится в решении.

Суд подтвердил, что указы имеют статус применяемых, но не входят в состав действующего законодательства. Согласно решению, действия украинцев в составе ВСУ после объявления мобилизации подходят под определение действий наемников.

Подсудимый житель Донецкой области получил оправдательный приговор.

Верховная Рада Украины ввела военное положение в стране 24 февраля 2022 года сразу после начала специальной военной операции России по защите населения Донбасса. 17 августа 2023 года президент Зеленский в очередной раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию. Он одобрил продление на 90 суток, до 15 ноября. В Верховной Раде отметили, что в случае объявления четвертой волны мобилизации воевать пойдут все украинцы.

Полтава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»