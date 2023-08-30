ФРГ обучит 10 000 украинских боевиков до конца года

ФРГ планирует обучить около 10 тыс. украинских боевиков до конца 2023 года, заявила статс-секретарь в германском Минобороны Зимтье Мёллер. По ее словам, Берлин продолжит укреплять «способность Украины к сопротивлению».

«К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению», – цитирует чиновника ТАСС.

Мёллер все же назвала боеприпасы решающим фактором в конфликте с Россией. По вопросу новых поставок на Украину удалось подписать несколько рамочных соглашений.

«Мы уделяем этому большое внимание, мы также добиваемся прогресса в инициативе по боеприпасам», – сказала она.

В Толедо проходит неформальное заседание министров обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза

В начале года ЕС обещал подготовить дополнительно 15 тыс. украинских солдат, а всего в 2023 году – 30 тыс. Великобритания планировала отдельно обучить порядка 40 тыс. украинских военных. США намеревались расширить программу подготовки для ВСУ на своей военной базе в ФРГ и обучать до 2,5 тыс. человек в месяц.

Толедо, Наталья Рязанова

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